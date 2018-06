Al Foro Romano le Storie dal Palatino

ROMA, 26 GIU - In tanti questa mattina sono diventati "archeologi per un giorno" al Foro Romano grazie alla giornata di archeologia pubblica proposta dal Parco Archeologico del Colosseo e dal Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università La Sapienza di Roma. L'iniziativa, dal titolo Storie dal Palatino, oggi ha permesso a un nutrito gruppo di persone di visitare il cantiere archeologico degli Horrea Vespasiani, uno scavo ormai trentennale in cui l'ateneo capitolino ha formato i suoi archeologi migliori. Un esperimento riuscito, a giudicare dall'entusiasmo dei partecipanti: in tanti hanno fatto domande e quasi tutti hanno scattato foto. Fondamentale allo scopo è stato mostrare al pubblico il lavoro sul campo e offrire spiegazioni che hanno assunto i toni di un appassionante racconto per bocca di chi lavora in prima persona sui reperti archeologici. La prossima giornata con visite guidate ci sarà l'11 luglio, poi un'altra nella seconda metà del mese, e dopo la pausa di agosto, si ripartirà a settembre.