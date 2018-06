Assunzioni per recupero opere sisma

SPOLETO (PERUGIA), 26 GIU - "Il Ministero dei Beni culturali non 'può', ma 'deve' assumere nuove figure per accelerare il recupero delle opere ferite dal terremoto": lo ha annunciato il ministro Alberto Bonisoli nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio a Spoleto al termine della visita al deposito regionale di Santo Chiodo. Sempre riferito alle assunzioni, Bonisoli ha ricordato di essere pure lui un dipendente pubblico. "Da appena un mese - ha aggiunto - e ne sono orgoglioso, anzi sono il più felice dei dipendenti pubblici per il lavoro eccezionale che è stato fatto". (ANSA).