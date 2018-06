Victoria Beckham curatrice d'arte

NEW YORK, 26 GIU - Ex Spice Girl, stilista di moda di successo, moglie di una star del calcio e adesso anche esperta di arte rinascimentale e barocca. Victoria Beckham in partnership con Sotheby's ha curato una mostra di "grandi maestri" in vista di un'asta in programma in luglio a Londra. Galeotto del nuovo interesse della ex Posh Spice per i classici dell'arte e' stata una sua visita l'anno scorso alla Frick Collection, il museo gioiello nella casa del magnate dell'acciaio Henry Frick sulla Fifth Avenue a New York. Victoria ha selezionato 16 quadri firmati da artisti come Rubens (un ritratto di un nobile veneziano) e Lucas Cranach il Vecchio (uomo con collo di pelliccia maculato) e li ha esposti sui tre piani della sua boutique londinese di Dover Street a Mayfair. Le opere saranno messe all'incanto il 4 luglio. L'obiettivo di Sotheby's con questa nuova installazione in un ambiente inconsueto per la casa d'aste e' di resuscitare l'interesse per il segmento degli Old Masters.