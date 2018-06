Pianista Giuseppina Torre vince Imea

ROMA, 26 GIU - La pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre conquista l'America aggiudicandosi 2 statuette al 5th Annual International Music and Entertainment Awards che seleziona e premia le eccellenze di tutto il mondo nel panorama della musica indipendente. Unica artista selezionata a rappresentare l'Italia, Giuseppina Torre ha vinto in 2 categorie: "Classical Artist of The Year" e "Classical Album of The Year" con l'album "Papa Francesco - La mia Idea di Arte" contenente la colonna sonora dell'omonimo docufilm composta dall'artista. "Ho dedicato la vittoria dei 2 Awards a Papa Francesco perché le sue parole hanno ispirato la mia musica rappresentando un momento di rinascita personale ed artistica - ha dichiarato la pianista -. Inoltre ho dedicato gli Awards a tutte le donne vittime di violenza che come me lottano giorno dopo giorno per la loro dignità di donne e madri. Il mio sogno adesso è quello di conoscere Papa Francesco e ringraziarlo per aver ispirato la mia musica".