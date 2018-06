Festival Animavì a Pergola 11-15 luglio

ANCONA, 26 GIU - Ci sarà anche il grande regista Wim Wenders a ricevere il premio del Bronzo Dorato alla carriera, alla terza edizione di Animavì, unico festival dedicato esclusivamente all'animazione poetica e d'autore, in programma a Pergola (Pesaro Urbino) dall'11 al 15 luglio. La manifestazione, curata da Simone Massi, che ha realizzato l'animazione del documentario Premio Oeil d'Or a Cannes 'La strada dei Samouni', porta nella città dei bronzi romani dorati un concorso internazionale per 16 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, realizzati con il sistema artigianale del disegno, più un premio speciale che vede in gara otto allievi della Scuola del Libro di Urbino. La rassegna sarà anticipata da un incontro con Neri Marcoré l'8 luglio. Premi saranno assegnati anche a Manfredo Manfredi, disegnatore della sigla di Carosello, Goffredo Fofi, Roberto Herlitzka, Franco Arminio, insignito col Bronzo all'Arte Poetica. Alba Rohrwacher, parteciperà invece con la sorella Alice ad un'appendice del festival.