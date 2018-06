Mittelfest al femminile

CIVIDALE DEL FRIULI (UDINE), 26 GIU - Meno dieci giorni all'inizio di Mittelfest 2018, il festival di cultura della Mitteleuropa rinnovato nella traccia delle origini internazionali dal nuovo direttore Haris Pasovic, e presentato oggi a Cividale del Friuli (Udine), la città longobarda patrimonio dell'Unesco che ne diventerà il palcoscenico dal 5 al 15 luglio. L'edizione 2018 porterà in scena oltre 30 progetti artistici con 4 prime mondiali, 18 prime italiane e 30 prime regionali, intorno al tema dei Millennials, i giovani del nuovo millennio, raccontati da vari punti di vista. "Ma Millennial - ha spiegato il direttore artistico - è soprattutto un nuovo modo di fare spettacolo: con incontri tra generi, stili e Paesi diversi, in performance crossover e multitasking in cui sarà possibile vedere per undici giorni, a Cividale, alcuni dei migliori artisti friulani, italiani, dell'Europa centrale e dei Balcani". Tra questi uno straordinario numero di donne, che rendono il Mittelfest un festival "al femminile".(ANSA).