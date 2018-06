Storytel, arriva piattaforma audiolibri

ROMA, 27 GIU - Arriva in Italia Storytel, la prima piattaforma europea di audiolibri. Considerata il Netflix degli audiobook, il servizio di streaming in abbonamento, è attiva nel nostro Paese dal 27 giugno e consentirà agli utenti un ascolto illimitato attraverso un'app proprietaria per smartphone e tablet (disponibile per iOS e Android al prezzo di 9,99 euro), con 30 giorni di prova gratuita per tutti i nuovi abbonati. "Siamo entusiasti e felici di lanciare finalmente Storytel Italia, dopo oltre un anno di proficuo lavoro dietro le quinte" dice Marco Ferrario, Country Manager di Storytel. Lanciata in Svezia nel 2005, Storytel oggi conta oltre 80.000 audiolibri in tutte le lingue (con oltre 5.000 novità l'anno) e più di 27 milioni di ascolti (per un totale di oltre 100 milioni di ore di ascolto annue) in 13 Paesi. Gli abbonati sono cresciuti di oltre il 100% annuo dal 2010 al 2014 e continuano a crescere del 30-50% anno dopo anno. Nel catalogo più di 40.000 audiobook in inglese e circa 1.500 in italiano.