Il Giappone all'Isola del Cinema

ROMA, 27 GIU - Ancora Giappone nel cuore di Roma, sull'isola Tiberina con cinema, musica, degustazione di sake e presentazioni di mete tradizionali e innovative da raggiungere nel Paese del Sol Levante. Il 2 luglio torna nella Capitale Isola mondo - Giappone, serata nata da collaborazione tra Istituto Giapponese di Cultura, Ambasciata del Giappone e Isola del Cinema a cui quest'anno si aggiunge anche l'Ente Nazionale del Turismo Giapponese. Protagonista sarà ovviamente il cinema con l'anteprima romana di The Name (Namae, 2018) di Akihiro Toda, in uscita nelle sale giapponesi il 30 giugno. Già presentato in anteprima europea al Far East Film Festival di Udine, il film - a metà tra mistery e dramma - si presenta inizialmente come una vivace commedia sull'inversione di ruoli, cambia poi registro per divenire un thriller drammatico e sfaccettato.