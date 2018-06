Cinema:in Cina film della Mostra Venezia

VENEZIA, 27 GIU - Si aprirà giovedì 28 giugno a Pechino, e venerdì 13 luglio a Shanghai, la prima edizione della rassegna From Venice to China - Following the Silk Road, che presenterà al pubblico cinese una selezione di film italiani della 74/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La prossima 75/a Mostra a Venezia si terrà dal 29 agosto all'8 settembre. L'iniziativa è organizzata dalla Biennale di Venezia e Anica per la DG Cinema del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, insieme all'Ambasciata d'Italia e all'Istituto Italiano di Cultura a Pechino e all'ICE-Agenzia. I film italiani in programma della Mostra di Venezia 2017 saranno: per il Concorso di Venezia 74, Ammore e malavita dei Manetti Bros., Una famiglia di Sebastiano Riso e Hannah di Andrea Pallaoro, per il Fuori Concorso Happy Winter di Giovanni Totaro e Piazza Vittorio di Abel Ferrara, per la sezione Orizzonti Nico, 1988 di Susanna Nicchiarelli.