Videogiochi a Milano finali Summer ESk

MILANO, 27 GIU - Per un fine settimana Milano diventa capitale degli eSport italiani. Tra il 30 giugno e il 1 luglio il Vodafone Theatre ospiterà infatti le finali della 14ma edizione della Summer Season di ESL Italia Championship, il campionato italiano che mette in palio un montepremi complessivo di 30mila euro e l'opportunità di accedere a importanti tornei internazionali. I team EnD Gaming, iDomina eSports, Team Forge, waterdogs, Outplayed, Cyberground Gaming, inFerno e Samsung Morning Stars si sfideranno su tre titoli: 'Counter Strike: Global Offensive', 'League of Legends' e 'Tom Clancy's Rainbow Six Siege'. In particolare, i due finalisti di Rainbow Six saranno automaticamente qualificati per il primo torneo internazionale di questo gioco a tenersi in Italia, che avrà luogo nella prossima edizione di Milan Games Week.