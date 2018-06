Clerici, sarà un Portobello come allora

MILANO, 27 GIU - "Voglio rifare Portobello esattamente come lo ricorda la gente, ci sarà tutto, pappagallo compreso". Lo ha detto Antonella Clerici che dal 27 ottobre sarà su Raiuno con lo storico programma ideato è condotto da Enzo Tortora (1928-1988) dal 1977 al 1983 quando il presentatore venne arrestato per collusione con la camorra. Lo riprese 4 anni dopo, scagionato definitivamente. "So che non mi posso neppure permettere di avvicinarmi ad un uomo cosi straordinario - ha detto Antonella a Milano alla presentazione dei palinsesti Rai - ma è un programma che non è mai stato rifatto e sono contenta di aver accettato questo sfida". Nel suo Portobello riproporrà lo schema del programma originale, dalla sfida per far parlare il pappagallo alle varie rubriche. "Certo qualcosa cambierò, una volta c'era il centralone, oggi ci sono i social - ha ammesso - ma il format sua ancora molto attuale".