Altaroma geometrie Optical di Persechino

ROMA, 27 GIU - Riflettori accesi da oggi su Altaroma che prende il via con una prima giornata di sfilate e mostre organizzate fuori dal contesto di Cinecittà, location scelta dalla società consortile che gestisce la moda nella capitale, per le sua edizione estiva. Sabrina Persechino apre in notturna il calendario delle manifestazioni di AltaRoma con una sfilata a Palazzo delle Esposizioni, dove ha sede anche la mostra "L'altro sguardo. Fotografe italiane 1965-2018" composta da opere fotografiche, provenienti dalla Collezione Donata Pizzi, realizzate da autrici appartenenti a generazioni ed ambiti espressivi diversi e interpreti del panorama fotografico italiano dalla metà degli anni '60 a oggi. La nuova collezione intitolata Optical Art trae spunto appunto dagli anni '60 e '70 e nasce dall'analisi di opere contemporanee che la Persechino definisce "cutting architecture" tra cui il Next Gene 20 Project e il Masterplan di Beirut", senza tralasciare riferimenti all'architettura classica con il richiamo ai fregi ellenici.