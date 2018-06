'Otello' partecipato e femminile a Como

MILANO, 27 GIU - Sarà l'Otello in versione partecipata dai cittadini ad aprire domani, al teatro Sociale, il Festival Como Città Della Musica, tutto dedicato alla donna. A mettere in scena l'opera di Verdi sarà la regista Silvia Paoli, insieme al Maestro Jacopo Rivani. In scena Francesco Anile, reduce dalla produzione di Otello al The Metropolitan Opera di New York e a Verona. E poi tutte quelle persone che, dopo un'audizione, sono state formate durante l'anno per creare un vero e proprio coro cittadino con funzione attiva nella messa in scena dell'opera che, nella replica del 3 luglio, sarà dedicata ad ActionAid e ai suoi progetti a supporto delle donne. L'Otello messo in scena da Silvia Paoli "non è il dramma della gelosia. È piuttosto il dramma dell'intelligenza, della volontà, del sentimento, dove il prevalere dell'uno o l'altro elemento può portare alla cecità, all'annullamento".