Torna Rockin'Umbria a Umbertide

PERUGIA, 27 GIU - Rockin'Umbria raddoppia e con quattro serate di musica e arti visive tra luglio e agosto a Umbertide, da piazza san Francesco alla storica location della Rocca, torna anche nel 2018. Partenza a luglio con l'Italian Party di To Lose La Track, seguito dal format 'Umbria Calling' in una veste rinnovata, per continuare ad agosto con il film 'Nico 1988' e la sonorizzazione di Gatto ciliegia contro il grande freddo. Chiusura in grande stile con la festa per i 30 anni di carriera e il ritorno a Rockin'Umbria degli Uzeda. Vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica e sottoculture giovanili in Umbria negli anni '80 e '90, Rockin'Umbria continua così - spiegano gli organizzatori in una nota - a percorrere il nuovo cammino intrapreso nelle ultime edizioni. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune, in collaborazione con l'associazione culturale St.Art, l'etichetta indipendente To Lose La Track e l'associazione Effetto Cinema. Si comincia il 21 luglio con l'Italian Party.