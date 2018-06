Elisa Isoardi, il cibo è la mia passione

MILANO, 27 GIU - Cambio di timone tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi, che eredita la trasmissione di Raiuno 'La prova del cuoco'. "Elisa è una professionista perfetta, non ha quasi bisogno dei miei consigli, sono sicura che la trasmissione resta in buone mani", ha detto Antonella della collega. "Antonella è una donna meravigliosa, è bello vedere che un pilastro della televisione si comporta come lei - ha sottolineato Elisa - Vorrei fare la sua carriera". La prova del cuoco dal 10 settembre passa nelle mani della ex modella che già lo aveva condotto nel 2008, quando Antonella era in gravidanza. "Mi piace il cibo, mia nonna era una cuoca e mia mamma aveva un ristorante - afferma Isoardi - Mi piace provare tutte le cucine del mondo, così come mi piacciono tutte le culture". "Se so cucinare? Lo faccio, gli altri mangiano e nessuno è mai morto avvelenato e sì, cucino anche per Matteo, è ovvio che se faccio da mangiare e lui c'è cucino anche per lui", continua Elisa, compagna di Matteo Salvini.