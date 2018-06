Clementine e Somi protagonisti a Uj

PERUGIA, 28 GIU - Benjamin Clementine e Somi, considerati tra i più promettenti giovani protagonisti della nuova scena musicale internazionale, saranno protagonisti a Umbria Jazz. Si esibiranno il 18 luglio, all'arena Santa Giuliana. Clementine è tra gli artisti più originali imprevedibili e carismatici della sua generazione - sottolinea Uj -, che bada alla sostanza e non ama gli effetti speciali. Cantante dalla voce tenorile di grande espressività, pianista e multistrumentista, songwriter e poeta, con due soli album in studio ed una manciata di Ep e singoli si è ritagliato un posto importante nella attuale musica d'autore. New African Jazz, è invece la musica di Somi, che getta un ponte tra le radici africane e la scena jazz e soul americana. Nata nell'Illinois da genitori originari di Uganda e Rwanda, vissuta tra New York, Lagos e lo Zambia, studi in antropologia ed un master alla Tisch School of the Arts presso la New York University, Somi è stata vista come una Miriam Makeba dei nostri giorni.