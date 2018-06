Altaroma, Callas di Giardina a Cinecittà

ROMA, 28 GIU - Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, Picasso e Dora Maar, Pier Paolo Pasolini e la divina Callas, sono questi i personaggi che hanno ispirato lo stilista italo-francese Sylvio Giardina, che, dopo otto anni dalla fondazione del marchio di pret-à-porter e gioielli, torna sulle passerelle romane con la sua haute couture, presentando nel Teatro 10 di Cinecittà la nuova collezione intitolata "HC#03 - Lovers". Giardina gioca sulla suggestione di un tema universale, l'Amore, il rapporto quasi simbiotico che ha segnato le esistenze di figure leggendarie della nostra epoca, come il desiderio di apparire unici agli occhi dell'amato. Insomma, lo stilista ha pensato a questi concetti universali per realizzare i suoi abiti da grand soirée. In pedana, sfilano creazioni dalle forme fluttuanti e assieme geometriche e classiche, come l'abito sac e la ballon jacket e vestiti scultorei ottenuti con tessuti rigidi domati dall'abilità sartoriale e trasformati in abiti-fiore.