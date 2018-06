Bulgari, anni 80 sfilano in Stadio Marmi

ROMA, 28 GIU - Lo skyline di Manhattan, le serie tv come Dinasty e Miami Vice, l'uso della marijuana, pietre tagliate come microfoni in onore di Madonna, Prince e David Bowie: la nuova collezione di alta gioielleria di Bulgari, Wild Pop, celebra il glamour anni '80 con i suoi miti e protagonisti, primi tra tutti Andy Warhol, con una sfilata alla Stadio dei Marmi a Roma. L'ispirazione è nata quando la direttrice creativa di Bulgari, Lucia Silvestri ha visitato la Andy Warhol Foundation per le arti visive a NY, visionando i cataloghi di Bulgari nell'archivio dell'artista degli anni '80. "Volevo creare qualcosa su questo fantastico dialogo tra Bulgari e Warhol" spiega Silvestri intervistata a Roma. "Come se si trattasse di una sfida, mi è tornata alla mente la lezione ricevuta lavorando con Nicola e Paolo Bulgari che mi ripetevano 'Devi osare'". Detto fatto. Con Wild Pop la designer ha creato una collezione audace fatta di gioielli che utilizzano un design moderno e gemme preziose combinate in accostamenti inediti.