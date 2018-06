Mostre:La fabbrica delle arti di Nartist

BARI, 28 GIU - Sarà inaugurata domenica 1 luglio a Gioia del Colle, alle 19, nella sede della Galleria Nartist (Palazzo Nico, in via Mazzini, 29), la mostra "La fabbrica delle arti", con opere di trentacinque artisti del panorama nazionale e giovani emergenti. E' il primo passo per creare un grande laboratorio d'arte permanente in Puglia con spazi multimediali con lo scopo di definire una simbiosi fra arte, territorio e imprenditoria. Il progetto Nartist coniuga infatti creatività, arte e imprese con lo scopo di diffondere sul territorio le nuove forme artistiche e l'intervento di partner che diffondano e commercializzino le opere. L'obiettivo è la creazione di una sorta di padiglione multimediale di arte contemporanea che, con una serie di eventi e rassegne d'arte, musica e teatro, esprime la propria vitalità. Il progetto è ispirato alla "Fabbrica dell'arte" dell'Accademia di Belle arti di Bari, che si richiama alla antiche botteghe dell'arte con la conoscenza dei materiali, la pratica e la definizione delle tecniche.