Lapo Elkann, occhiali dedicati a nonno

MILANO, 28 GIU - "Sono orgoglioso che questi prodotti siano diventati realtà ed emozionato di poterli vedere indossati". Così Lapo Elkann ha presentato e dato il via alle vendite su un tram azzurro in giro per Milano della sua prima collezione di occhiali, 'Laps Collection', per Italian Independent, la società quotata di cui è fondatore e direttore creativo. Dodici modelli (cinque da vista e sette da sole) che prendono ispirazione da tre "mondi aspirazionali" cari a Lapo (Laps è il modo in cui si fa chiamare dagli amici, oltre che l'acronimo della sua associazione benefica). Sono arte, automobile e icone d'epoca del Made in Italy. "Quello a cui sono più affezionato è il modello 'Avvocato' dedicato a mio nonno Giovanni Agnelli - ha detto - e anche il modellino dedicato a Enzo Ferrari".