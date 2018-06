Hammond Jr, mi sento vero

MILANO, 29 GIU - "Più invecchio più mi sento creativo, questo disco suona esattamente come mi sento ora nella vita e nella musica, come se stessi ringiovanendo". Parlando del suo ultimo album, 'Francis Trouble', quarto lavoro uscito a marzo, Albert Hammond Jr. guarda così alla sua maturità artistica da solista. Il chitarrista degli Strokes, atteso al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) l'11 luglio, si sente in parabola ascendente, e per scrivere questo disco ha voluto mescolare le carte traendo ispirazione da una storia familiare molto personale. L'eponimo Francis è infatti il suo gemello mai nato, abortito a metà gravidanza dalla madre. Scrivendo i brani Hammon ha assunto il suo punto di vista: "Non è un alter ego, è stato uno strumento per uscire da me stesso e guardare alle cose da angoli diversi. Alla fine credo di aver trovato una versione più veritiera di me: quando si scrive di sé spesso si erigono muri con le paure e le insicurezze".