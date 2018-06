Due nuove opere Lorenzo Quinn a Venezia

VENEZIA, 29 GIU - Arrivano altre due grandi opere di Lorenzo Quinn a Venezia, quasi per aprire e chiudere un personale percorso artistico che lo scultore, figlio del grande attore hollywoodiano Anthony Quinn, ha voluto sviluppare in questi anni lungo il Canal Grande per sottolineare l'impegno nella lotta ai cambiamenti climatici in corso e i rischi per città come questa. Dopo il successo di "Support", le due grandi mani bianche che sembravano sorreggere Palazzo Ca' Sagredo, sede di un albergo, poco lontano da Rialto, l'artista ritorna in laguna con due opere che 'abbracceranno' nuovamente il Canal Grande da inizio luglio fino a novembre: "La Forza della Natura" e "Volare". La prima, "La Forza della Natura", sarà posizionata esattamente dove in precedenza erano state installate le gigantesche mani di "Support", a Ca' Sagredo; la seconda, "Volare", sarà collocata nella cornice della porta d'acqua del "Sina Centurion Palace", nelle vicinanze della Basilica della Salute.