Sei nuove produzioni liriche a Bologna

BOLOGNA, 29 GIU - La nuova stagione lirica del Teatro Comunale di Bologna, al via nel gennaio 2019, è la prima del sovrintendente Fulvio Macciardi e senza Michele Mariotti, ormai ex direttore musicale che veleggia verso Parigi. Tra 11 titoli sei nuove produzioni, al via il 22 gennaio con Il Trovatore, regia di Robert Wilson e bacchetta di Pinchas Steinberg, con il Regio di Parma e al debutto nella versione francese al Festival Verdi. E' il primo titolo della trilogia popolare (dal 19 marzo Rigoletto, ripresa 2016, e dal 28 aprile Traviata). Il barbiere di Siviglia è affidato dal 17 marzo a Federico Santi in assenza del rossiniano Mariotti, come per L'italiana in Algeri che, altra nuova produzione (luglio), ha la bacchetta di Nikolas Naegele. E torna Fidelio di Beethoven, dalla Staatsoper di Amburgo, diretta da Asher Fisch. Tra maggio e giugno c'è Turandot con il Massimo di Palermo, Valerio Galli sul podio. A dicembre, con il Grand-Theatre di Ginevra, Pagliacci: sul podio Frederic Chaslin, come per la Cavalleria rusticana.