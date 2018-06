Al Cinema Ritrovato 120mila spettatori

BOLOGNA, 30 GIU - Una comunità di 120mila spettatori, con cinefili da tutto il mondo - con 62 Paesi rappresentati da tutti i continenti. E' quella del Cinema Ritrovato, il festival bolognese aperto da Martin Scorsese che in Piazza Maggiore ha presentato il suo Toro Scatenato e che, a due giorni dalla conclusione, può già fare un bilancio più che positivo. "Il cinema del passato ha un futuro - ha detto il direttore della Cineteca di Bologna, Gian Luca Farinelli - E questa 32/a edizione del festival ne è la dimostrazione. Venerdì abbiamo vissuto forse il momento più emblematico: sei proiezioni in contemporanea, con un totale di 9mila spettatori tra cinema, Teatro Comunale, location all'aperto e naturalmente Piazza Maggiore, dove migliaia di spettatori hanno accolto un film come Ladri di biciclette, girato da Vittorio De Sica 70 anni fa". Ospite degli ultimi giorni, il regista Giuseppe Tornatore, che questa sera in Piazza Maggiore presenterà il nuovo restauro di Divorzio all'italiana di Pietro Germi.