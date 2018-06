Spettacolo nelle grotte del Monte Cucco

PERUGIA, 30 GIU - E' in programma il 27 luglio, nell'ambito del cartellone della seconda edizione di Suoni Controvento, Caino-Viaggio nel profondo, un'escursione nelle grotte del Monte Cucco con spettacolo teatrale della compagnia Occhisulmondo. Il ritrovo dei partecipanti è a Pian di Monte (1197 metri s.l.m.) alle ore 16.30 dove si trova il presidio delle guide e il parcheggio. L'escursione inizia su un comodo sentiero, con un dislivello di 193 metri e una lunghezza di circa 1.800 da cui si raggiunge l'ingresso Est della Grotta, posto a 1.390 metri di altezza s.l.m. L'accesso in Grotta avviene attraverso il Pozzo Miliani, 27 metri di profondità, attrezzato con una scala metallica; da qui attraverso un percorso interno su terra, scale e passerelle in acciaio si raggiungono enormi sale in rapida successione: la Cattedrale, la sala Margherita e la sala del Becco. Percorso di 4 Km, tempo totale 2,5 ore. Il prezzo è di 18 euro.