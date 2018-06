Altaroma sfila la Shahrazad di Miahatami

ROMA, 30 GIU - La Shahrazad di Miahatami, marchio disegnato dalla stilista iraniana Narguess Hatami, rappresenta un perfetto mix di stile multiculturale e di ben vestire, una spiccata multiculturalità nei temi scelti e un'accuratezza sartoriale da maison tradizionale. Narquess ha deciso di dedicare al suo paese la nuova collezione dal sapore d'oriente che sfila sulla passerella di Altaroma a Cinecittà. Le sue sono donne persiane, affascinanti e misteriose proprio come l'eroina de Le mille e una notte, figlia del re Shahhriyar, che essendo stato tradito da una delle sue mogli uccide le sue spose al termine della prima notte di nozze. Shaharazad decide di offrirsi come sposa e per far cessare l'eccidio ogni sera racconta al re una storia rimandando il finale al giorno. Va avanti così per mille e una notte e alla fine il re s'innamora salvandole la vita e sposandola. La nuova Shahrazad indossa abiti dalle linee pulite caste all'apparenza, ma portatrici di sensualità attraverso spacchi e trasparenze.