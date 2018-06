Altaroma e Showcase salone artigianalità

ROMA, 30 GIU - Seconda stagione per Showcase, il salone promosso con successo da Altaroma e Ice Agenzia, che riunisce aziende e brand emergenti della moda italiana in concomitanza con la settimana della moda romana. Dal 28 al 30 giugno, negli Studi di Cinecittà, si alterneranno circa 60 marchi, selezionati da Altaroma e Ice Agenzia con un bando pubblico, a cui viene offerta la possibilità di partecipare gratuitamente al progetto, usufruendo di servizi e opportunità in termini di promozione e sviluppo del business. Showcase è infatti una piattaforma nata per dare visibilità e mettere in contatto nuovi mondi del lifestyle, con stampa e buyer provenienti dai mercati più strategici. "Altaroma prosegue la propria mission dedicata allo scouting, curato da Simonetta Gianfelici (fashion expert e talent scout) e alla promozione dei nuovi talenti della moda, confermando, con il determinante supporto di ICE - Agenzia, l'appuntamento con Showcase. Il progetto è in crescita" spiega Silvia Venturini Fendi, presidente di Altaroma.