Altaroma, l'Immaginifica di Moi Multiple

ROMA, 30 GIU - "Crescendo mi accorgo che la mia anima e molte delle mie scelte sono legate ai miei primi anni di vita. Timida, ironica e solitaria, coltivavo un mio mondo interiore intoccabile e irraggiungibile. Prendendo spunto dalle fiabe dei fratelli Grimm, adoravo creare storie incredibili, materiche, colorate e magiche. Immaginavo mille peripezie alla ricerca di mondi esotici, in cui crescono fiori giganteschi e coloratissimi. Oggi come allora la mia fantasia diventa rifugio da un mondo sempre più difficile da affrontare. Non una fuga, ma una speranza". Con questa filosofia la finalista di Who Is On Next? 2009, Anna Francesca Ceccon fondatrice del brand Moi Multiple, ha realizzato "Immaginifica", la nuova collezione Spring/Summer 2019 che ha sfilato a Cinecittà con Altaroma. La nuova collezione presenta l'esigenza di sperimentare abbinamenti inediti, di giocare col colore. La speranza di poter esaltare ogni tipo di femminilità. La designer usa filati di carta, intrecciati con nastri sintetici, con rafia.