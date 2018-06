In 3.000 per Graham Nash in val di Fassa

TRENTO, 30 GIU - Circa tremila persone hanno assistito oggi, sui prati della val Duron, sopra Campitello di Fassa, al concerto di Graham Nash che ha aperto la stagione 2018 de "I Suoni delle Dolomiti", il festival che vede artisti da tutto il mondo esibirsi sulle più belle cime del Trentino. Un concerto che ripercorso cinquant'anni di musica, dagli esordi con i The Hollies ai brani della carriera solista di Nash passando per gli omaggi alla grande stagione al fianco di David Crosby, Stephen Stills e Neil Young. Non sono mancati gli omaggi ad altri artisti e musicisti e anche al paesaggio delle Dolomiti. Nash era affiancato da Shane Fontaine alla chitarra e Todd Caldwell alle tastiere.