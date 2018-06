L'arca di Noè festeggia le 300 puntate

ROMA, 30 GIU - Domenica 1 luglio, ore 13.40, "L'arca di Noè", la rubrica del Tg5 dedicata al mondo degli animali e della natura, festeggia le 300 puntate. Una placida navigazione che da 5 anni e mezzo solca i mari ai quattro angoli del pianeta per raccontare tutte le specie che lo abitano. Un Tg degli animali per accompagnare le famiglie nella scelta e nella gestione dei pet, per svelare il fascino degli animali selvatici, per ricordarci - settimana dopo settimana - che la biodiversità è quello scrigno prezioso che dobbiamo tutelare a ogni costo per tramandarlo ai nostri figli. Storie, notizie, rubriche con i consigli degli esperti; excursus nel mondo del cinema, della letteratura, della poesia ispirati agli animali. Ogni domenica, da 300 settimane alle 13.40, dopo il Tg5, per un appuntamento fisso che è stato premiato dagli ascolti e dall'entusiasmo di chi ha finalmente visto dare voce e attenzione a chi non ne aveva. "L'Arca di Noè" è un programma ideato da Clemente J. Mimun, a cura di Maria Luisa Cocozza.