Altaroma genderless active Edithmarcel

ROMA, 30 GIU - Lui osa le trasparenze, lei gioca con il blazer maschile e le sovrapposizioni: sovverte gli schemi con ironia, sposa il genderless e lo sportswear, il marchio Edithmarcel, finalista di Who Is On Next? 2016, fondato da Gianluca Ferracin e Andrea Masato, che torna a sfilare con Altaroma a Cinecittà. La collezione Play guarda al panorama del mondo active e vi trae spunti ripensati e mixati attraverso i tratti distintivi del brand: design, materiali e dettagli in contrasto, linee unisex e allure ricercata. L'elemento dei volti stampati, leitmotiv di Edithmarcel, viene riproposto e inserito in diversi pezzi della collezione, facendo dell'iconica effigie un chiaro rimando all'uso ricorrente di stampe nell'universo activewear. I volti vengono ripensati con i contorni bianchi o a campiture piatte di colore, rievocando in chiave grafica la struttura e i motivi lineari dei campi sportivi. Altro elemento ricorrente ripreso dallo sportswear è il cerchio nero in tessuto gommato termosaldato.