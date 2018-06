Altaromi, Holi festa primavera da Cimini

ROMA, 30 GIU - Finalista di Who Is On Next? 2014, la designer milanese Marianna Cimini sceglie nuovamente Altaroma per presentare a Cinecittà la sua nuova collezione, Feeling of colors. "Possa Holi regalarti tutti i colori della vita, i colori della gioia, i colori della felicità, i colori dell'amicizia, i colori dell'amore e tutti i colori che desideri per dipingere la tua vita". La nuova collezione trae ispirazione da Holi, celebrazione induista che annuncia l'arrivo della primavera e il trionfo del bene sul male. La popolazione si riversa nelle strade vestita di bianco e per rappresentare la rinascita vengono lanciate polveri colorate di colori sgargianti ricavate dai fiori. Il colore, elemento astratto e impalpabile, diventa carattere fisico che ricopre ogni persona in un unico turbinio di sfumature brillanti. Nella continua ricerca di materiali e tonalità, la stilista incontra in questa celebrazione gli elementi base per la nuova collezione.