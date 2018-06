Altaro, teatro e couture da Marseglia

ROMA, 30 GIU - Italo Marseglia ha scelto una performance teatrale sulla follia con la regia di Rossano Giuppa e l'interpretazione di Bianca Nappi, per presentare a Cinecittà la sua capsule in bianco e nero. Anna Cappelli è ultima opera di Annibale Ruccello, talento della drammaturgia scomparso a soli 30 anni nel 1986. Anna è una dattilografa in un piccolo centro costretta a vivere in uno stanzino. Il sogno della sua vita si realizza nell'amore per il ragioniere Tonino Scarpa, proprietario di una casa con dodici stanze, con il quale Anna andrà a convivere. Finalmente tutto è suo, Tonino, la casa, ma l'abbandono improvviso da parte del'uomo apre il baratro nella mente di Anna innescando la follia. Lavorando sul testo la storia di Anna va in scena con i brani dei Baustelle, il gruppo che oggi Ruccello avrebbe amato per le affinità che i suoi testi. Marseglia ha ingabbiato i personaggi in candide camicie bianche, una tragica previsione della camicia di forza alla quale è destinata Anna.