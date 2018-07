Molo Street Parade, in 200 mila a Rimini

RIMINI, 1 LUG - Con un picco d'affluenza sulle 90mila presenze si è conclusa la lunga notte della Molo Street Parade, la manifestazione sul porto canale di Rimini con 10 pescherecci trasformati in consolle per dj, ospite d'eccezione Fedez. Vicino ai numeri dello 2017, 200mila persone, la settima edizione, partita ieri a mezzogiorno. Enorme lo sforzo per la sicurezza che ha visto in campo 50 agenti della polizia di Stato, 10 dei carabinieri, 30 dei territoriali e 8 militari della Guardia di Finanza sui gommini a pattugliare il litorale, polizia municipale per la gestione del traffico. E poi altri 140 uomini del servizio di sicurezza del consorzio organizzatore per il controllo alle barriere d'ingresso visto il divieto di accesso con bottiglie di vetro e plastica, valigie e zaini, caschi. Il picco c'è stato tra le 11.30 e l'1 quando sulla barca del Coconuts è salito Fedez. Nel momento di punta nell'area transennata da barriere mobile, secondo la Questura erano presenti circa 45 mila persone, altrettante all'esterno.