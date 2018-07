Defilé a Capri 20/mo maison Scognamiglio

ROMA, 1 LUG - Dopo aver sfilato a Roma a gennaio nelle sale della Galleria d'Arte Moderna, Francesco Scognamiglio ha celebrato i 20 anni della sua maison con un defilé a Capri che rende omaggio alle proprio radici partenopee. Hanno sceso la scalinata della iconica Piazzetta di Capri, abiti da red carpet ispirati proprio a Capri nelle linee classiche del peplo greco-romano che disegnavano una silhouette fluida e sinuosa. In pedana abiti in seta e jersey leggeri che avvolgono il corpo come onde del mare. Drappeggi lacerati che alludono alla forza dell'amazzone; cristalli Swarovski che giocano con la luce, piume di struzzo nei colori dei fiori dell'isola, dal lilla più tenue alla rosa nera. La palette spazia dal rosso corallo al color uva chiaro, dal rosa caramello al verde-acqua, con punte di nero profondo, eco degli abissi. Scognamiglio ha portato in scena per la prima volta anche l'uomo: un aristocratico partenopeo che veste di giacche costruite con una sartorialità tipicamente napoletana.