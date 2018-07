Pulzelle Miu Miu in hotel Belle Epoque

ROMA, 1 LUG - La "Pulzella" di Miu Miu va in scena all'Hotel Regina a Parigi, autentico gioiello della Belle Époque con vista sul Jardin des Tuileries e il Louvre, l'albergo situato in Place des Pyramides, la piazza in cui si trova l'iconica statua equestre in bronzo dorato di Jeanne d'Arc, opera del 1874 di Emmanuel Frémiet. Nell'acquario della lobby dell' albergo è collocata la nuova riproduzione della statua di Frémiet, che fa aleggiare sull'evento lo spirito di Giovanna d'Arco, simbolo della donna trasgressiva, com'è lo stile di Miuccia Prada. A rendere più preziosa la passerella un ricco cast di modelle e attrici, molte delle quali sono state protagoniste delle campagne del marchio. Tra queste, Naomi Campbell, Uma Thurman, Sadie Sink, Kate Bosworth, Rowan Blanchard, Chlo Sevigny, Gwendoline Christie, Audrey Marnay, Alexa Chung, Raffey Cassidy, Jaime King, Suki Waterhouse. Lo spazio è stato disegnato dalla scenografa Sarah Greenwood, nominata sei volte agli Academy Awards e vincitrice di un Bafta.