Altaroma, vincitori di Who is on next?

ROMA, 1 LUG - I vertici di Altaroma, Vogue Italia, la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI)e Pitti Immagine, hanno premiato i vincitori del concorso Who Is On Next? 2018, talent dedicato ai giovani talenti della moda, ideato e realizzato da Altaroma in collaborazione con Vogue Italia e il sostegno di Ice - Agenzia. Per il pret-à-porter hanno vinto ex equo, Simona Marziali con il marchio MRZ che "promuove la tradizione della straordinaria produzione italiana di maglieria, iniettandola con un senso di divertimento e un'attitudine moderna" e Maria Turri Ferro con MTF che "ha dimostrato la bellezza delle piccolo cose, un approccio artigianale unito a poetiche silhouette, uno stile che non si lascia guidare dalle tendenze". Per gli accessori e menzione speciale per l'approccio intelligente e sostenibile, vince il brand Delirious Eyewear di Marco Lanero "per la sua ricerca dei materiali, per l'inclinazione nell'affollato mercato dell'occhialeria della valorizzazione di un eccellente lavorazione italiana".