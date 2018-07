Video Vasco ricorda 'Modena Park' 2017

MODENA, 1 LUG - "Modena Park-One Year Ago. L'AMORE SOPRA LA PAURA!! Un anno dopo, l'amore contro la paura vince ancora!! Era il 1 luglio 2017 quando 225.000 Persone di voi erano a Modena ad assistere al più Grande concerto del mondo in una data unica! #modenapark2017 #vascorossi #VascoNonStop". Il testo è comparso sulle pagine Facebook e Instagram di Vasco Rossi e accompagna un video di un minuto che ricorda le emozioni e la folla oceanica del concerto di un anno fa, per i 40 anni di carriera del Komandante. In poche ore sono state decine di migliaia le visualizzazioni della clip, condivisa anche da moltissimi follower su Fb. Proprio ad un anno da Modena Park ieri sera è tornata la folla in città per una Notte Gialla Rock alla quale ha preso parte anche il bassista di Vasco, Claudio 'Gallo' Golinelli, di nuovo in forma dopo il malore che l'aveva costretto a dare forfait all'ultima tournee. Il Blasco ha salutato invece con un videomessaggio: "Evviva Modena, evviva i modenesi, evviva la musica, evviva il rock".