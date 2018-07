Finale Altaroma con Koefia in ambasciata

ROMA, 1 LUG - La collezione Summer Fashion- Appunti di Couture realizzata dagli studenti dell'Accademia Koefia, chiude all'Ambasciata Indonesiana l'edizione estiva di Altaroma, cominciata il 27 giugno con la sfilata di Sabrina Persechino al Pala Expo, e proseguita a Cinecittà con le sfilate di Renato Balestra, Sylvio Giardina, Moi Multiple, Edithmarcel, Marianna Cimini e International Couture, il docu film su Capucci e la mostra omaggio alla Carrà. Koefia ha messo in scena 36 outfit che giocano con tre capi basici del guardaroba femminile: i pantaloni, il bustier e la camicia. La serata è l'occasione per comunicare le basi del futuro progetto in occasione dei festeggiamenti del 70/mo anniversario dei rapporti bilaterali Italia e Indonesia e per suggellare lo scambio culturale che l'Indonesia e l'Accademia Koefia portano avanti da qualche anno. L'ambasciata ospita anche la mostra Tele Couture e Moulages, drappeggiati a mano e realizzati per l'occasione con i preziosi batik e altri tessuti tradizionali rielaborati.