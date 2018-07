Gff, ecco i nomi dei primi talent

SALERNO, 2 LUG - Svelati i nomi dei primi talent italiani che incontreranno giurati e giffoners al Giffoni Film Festival. Matilda de Angelis, Marco Ponti, Francesco Scianna e Ilenia Pastorelli sono solo alcuni dei protagonisti della 48esima edizione, in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno). Il programma completo sarà presentato in conferenza stampa martedì 10 luglio al "Marina d'Arechi Salerno Port Village", la struttura progettata dall'archistar Santiago Calatrava. Francesco Scianna incontrerà il pubblico domenica 22 luglio, per raccontare la sua esperienza di attore. Il 23 sarà la volta del regista Marco Ponti e della giovane attrice Matilda de Angelis. Il 25 toccherà a Ilenia Pastorelli, coprotagonista di "Lo chiamavano Jeeg Robot" e "Benedetta follia", l'ultimo film di Carlo Verdone.