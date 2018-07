Venditti, Sotto segno dei pesci a Roma

ROMA, 2 LUG - Sotto il Segno dei Pesci 2018 sarà a Roma. Il 21 dicembre al Palalottomatica Antonello Venditti, a 40 anni dall'uscita del disco, dopo il sold out all'Arena di Verona nell'appuntamento previsto il 23 settembre, porterà per la prima volta live l'intero album, oltre ai suoi più grandi successi, nella sua città. "E' stata la mia svolta musicale, poetica", dice Venditti. "Il mio disco più importante, in cui c'erano tutti i miei temi: la politica e i suoi riflessi sulle persone (Sotto il Segno dei Pesci), la comunicazione (Il Telegiornale), il viaggio dentro e fuor di metafora di Bomba O Non Bomba, la droga (Chen il Cinese), la tenerezza per Sara (che non si è mai sposata, ma ha avuto tre figli), l'amicizia con De Gregori (Scusa Francesco). In fondo, sono temi ancora attuali. Suonare a 40 anni di distanza l'album per intero, cosa che non ho mai fatto, ha un significato speciale, per me. Per l'occasione ho chiamato anche i musicisti di allora. Lo inserirò al centro di 45 anni di canzoni".