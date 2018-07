Scala, ok cda a contratto

MILANO, 2 LUG - E' arrivato il 2 luglio, nella seduta straordinaria del consiglio di amministrazione, l'ok del cda al nuovo contratto Scala che prevede aumenti (una media di 150 euro a lavoratore) e una serie di novità per adeguarsi ai tempi, come la cessione dei diritti per lo streaming e la possibilità su base volontaria della sanità integrativa. "Dal nostro punto di vista va bene", ha detto all'uscita il sindaco Giuseppe Sala, che è presidente del teatro. Adesso, ha ricordato, ci sono due passaggi: prima il referendum dei lavoratori ("e abbiamo sottolineato la necessità di fare in fretta") e successivamente l'esame della Corte dei Conti che "esamina il contratto nel momento in cui è tutto a posto", cioè dopo il sì dei dipendenti. Da qui il suo invito a "spicciarsi" per non arrivare a settembre.