Non ci resta che il crimine, via riprese

ROMA, 2 LUG - E se improvvisamente, per destino o per caso, vi ritrovaste negli anni '80? E' quello che succede a tre improbabili amici che hanno fatto dell'arte di arrangiarsi uno stile di vita. Sono in corso le riprese di "Non ci resta che il crimine", la nuova commedia diretta da Massimiliano Bruno prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International Film con Rai Cinema. Ne sono protagonisti Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli e lo stesso Massimiliano Bruno. Il film - le cui riprese si svolgeranno nella capitale per sette settimane - è sceneggiato dallo stesso regista con Andrea Bassi, Nicola Guaglianone e Menotti. Distribuito da 01 Distribution, uscirà nelle sale nel gennaio 2019.