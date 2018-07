Ischia Film Festival, attesa per Muccino

ISCHIA (NAPOLI), 2 LUG - Silvio Muccino, Sandra Milo ma anche Sabrina Impacciatore: sono loro, il 2 luglio, i protagonisti della terza serata del XVI Ischia Film Festival. Ricchissimo il programma. Si parte con Federico Buffa "Racconta 1968 - Parigi", la prima delle cinque puntate con cui il grande narratore ha raccontato per Sky un anno cardine nella Storia del XX secolo. E' poi la volta di Gabriele Muccino, che torna a Ischia dopo la lavorazione di "A casa tutti bene". Lo accompagneranno Sandra Milo e Sabrina Impacciatore. Alla Cattedrale dell'Assunta Alessandro Rak introduce Gatta Cenerentola, mentre al Carcere Borbonico, Andrea Rosario Fusco presenta in anteprima mondiale Skampia. Intanto il 1 luglio alla Cattedrale dell'Assunta la seconda serata è stata tutta per Lillo che ha anticipato l'esordio alla regia in coppia con Greg: "Sarà una cosa molto nostra, surreale come piace a noi, il titolo è Intrappolati nella serie tv. Speriamo di poter girare all'inizio del 2019".