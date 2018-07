Topolino fa la parodia di Piccole donne

ROMA, 2 LUG - Il celebre romanzo di Louisa May Alcott, Piccole Donne, libro di riferimento per generazioni di giovani ragazze, compie 150 anni. Per celebrare l'anniversario, il settimanale Topolino pubblica da mercoledì 4 luglio Piccole Grandi Papere, nuovo capitolo in quattro puntate delle grandi parodie letterarie disneyane. Scritta da Marco Bosco, con i disegni di Silvia Ziche, la saga a fumetti vede protagoniste nei panni delle sorelle Quarch un pool di papere grintose: Paperina, Brigitta, Miss Paperett, Paperetta Yé Yé, che vivono insieme a Nonna Papera. Zio Paperone e Paperino sono i Laurenbeck (alias i Lawrence), mentre Rockerduck riveste il ruolo del cattivo antagonista, accecato dalla fame di ricchezza, che metterà a dura prova le quattro sorelle.