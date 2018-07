Rossini 150, labirinto di mais con note

SENIGALLIA (ANCONA), 2 LUG - C'è anche un labirinto di mais, con 'disegnate' note su un pentagramma, per celebrare il 150/o anniversario della scomparsa del grande compositore pesarese Gioachino Rossini. L'iniziativa ha preso forma a Senigallia, dove è stata inaugurata l'edizione 2018 del progetto ludico-educativo realizzato ogni estate nella immediata periferia della spiaggia di velluto. Il labirinto di mais è una rete di oltre cinque chilometri di percorsi disposti su sei ettari di campi di mais. Le piante, alte quasi due metri, creano una barriera naturale e una perfetta ambientazione per un labirinto in cui perdersi. Il tema 2018 è dedicato al compositore Rossini: la società cooperativa Hort, spin off dell'Università Politecnica delle Marche, dopo la rocca roveresca, ha realizzato quest'anno un disegno ispirato alla Gazza Ladra e al Guglielmo Tell. A Rossini è stato dedicato anche il concerto di apertura curato dall'Orchestra Giovanile Bettino Padovano e del Csc Giovanile di Serra de' Conti.