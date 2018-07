A Polignano al via 'Il libro possibile'

BARI, 3 LUG - Si inaugura il 4 luglio, la XVII edizione del festival 'Il Libro Possibile' di Polignano a Mare, la rassegna letteraria che porta nel centro storico del comune barese grandi nomi della letteratura, spettacolo, giornalismo e politica. Fino al 7 luglio sono in programma presentazioni, dibattiti, proiezioni e spettacoli. Tante le anteprime assolute: dal libro di Salvatore Borsellino - pubblicato a pochi giorni dalla storica sentenza sull'attentato al fratello Paolo - al saggio dedicato al papato di Bergoglio dell'arcivescovo di Taranto, Filippo Santoro. Senza dimenticare i nuovi romanzi di Maurizio De Giovanni e Michele Ainis e l'ironico 'diario dei casi umani' di Selvaggia Lucarelli. Di peso le personalità che presenzieranno per la prima volta al festival: il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, il vincitore del premio Pulitzer Andrew Sean Greer, il giurista Sabino Cassese e l'economista Carlo Cottarelli.