Matera 2019, due ministri in missione

MATERA, 3 LUG - Mercoledì 4 luglio e giovedì 5 luglio i ministri Barbara Lezzi (Sud) e Alberto Bonisoli (Cultura) saranno in missione a Matera che "sarà la Capitale Europea della Cultura 2019: un appuntamento fondamentale per il capoluogo lucano, la regione Basilicata e tutto il nostro Paese". In un comunicato diffuso dal Ministero per il Sud, è annunciato che "a sei mesi dall'inizio di questo grande evento", Lezzi e Bonisoli "si recheranno a Matera per verificare lo stato di avanzamento dei lavori previsti in funzione del 2019 e per confrontarsi con tutti i soggetti istituzionali impegnati a livello organizzativo e operativo (Comune di Matera, Regione Basilicata, Provincia di Matera, Fondazione Matera Basilicata 2019, Invitalia, Anas, Ferrovie Appulo Lucane)".