'Dante2021', festival torna a settembre

RAVENNA, 3 LUG - "Con l'animo che vince ogne battaglia": è il motto (Inferno XXIV, v.53) dell'ottava edizione di 'Dante2021', in programma dal 12 al 16 settembre a Ravenna, ancora una volta capofila sul percorso verso il settimo centenario della morte di Dante Alighieri grazie al festival dedicato al padre della lingua italiana. Promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Ravenna, direzione scientifica dell'Accademia della Crusca, 'Dante2021' tornerà ad animare i luoghi della Ravenna dantesca con cinque giorni di incontri, spettacoli, concerti, che saranno preceduti dal 5 all'8 settembre da 'Dante Hors d'Oeuvre', ciclo di quattro 'piccole letture dantesche'. Tra gli ospiti, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani discuterà il 14 delle prospettive europee, culturali e politiche, con il presidente dell'Abi Antonio Patuelli. Non mancheranno i riconoscimenti: a Cristiano De Andrè il premio 'Musica e parole', mentre il 'Dante-Ravenna 2018' va quest'anno al narratore e drammaturgo francese René de Ceccatty.