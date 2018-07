Leotta conduce Il contadino cerca moglie

ROMA, 3 LUG - E' Diletta Leotta la nuova conduttrice del Contadino cerca moglie, il dating show in onda in autunno su Foxlife (Sky, 114) con protagonisti 5 contadini che aprono le porte delle loro fattorie e del loro cuore a altrettanti single desiderosi di cambiare stile di vita e trovare l'amore. Dopo l'esordio con Simona Ventura e il passaggio di testimone a Ilenia Lazzarin per le due successive edizioni, toccherà ora alla Leotta accompagnare il pubblico alla scoperta delle campagne italiane attraverso le vite e i sentimenti di 5 agricoltori alla ricerca dell'anima gemella in un viaggio da Nord a Sud. Diletta sarà la confidente di ciascun contadino: con lei i protagonisti potranno raccontarsi, sfogare i loro dubbi e chiedere un consiglio spassionato fino alla puntata finale, dove si scoprirà se l'amore ha trionfato e si sono formate nuove coppie. Nelle ultime edizioni il programma si è aperto anche alle contadine e anche quest'anno la produzione ha ricevuto moltissime richieste di donne in cerca di un compagno.